07 Haziran 2020 Pazar 13:56 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 13:56

Düğün salonları ne zaman açılacak 2020? Cumburbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman serbest olacağı merak konusu oldu. Konuya yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip eden evlenecek çiftler için Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre; Düğün salonları ne zaman açılacak 2020? Düğünler ne zaman serbest olacak?

Koronavirüs vakalarının henüz bitmemiş olması nedeniyle, kalabalık ortamlara neden olacak organizasyonlae henüz başlamadı. Evlenecek çiftler ise merakla düğün salonlarının açılacağı tarihi bekliyor. Türkiye’deki koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün salonlarının da yeni değerlendirmeler sonrasında önümzdeki süreçte açılması bekleniyor. Düğün salonları ne zaman açılacak 2020? İşte düğün salolnlarının açılacağı tarihle ilgili yapılan son açıklamalar ve son dakika haberinin detayları…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Düğün salonlarının açılış tarihine ilişkin henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Düğünlerin ne zaman serbest olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor. Koronavirüs vaka sayılarının 100'ün altına inmesi durumunda yeni normal kurallarına göre düğünler organize edilecek.

Özlü, şunları söyledi: Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok. Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum.

"AÇIK HAVADA YAPILABİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.

1.5 METRELİK ÇUBUKLARLA HALAY ÇEKİLECEK

Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.

TAKI TÖRENİ İÇİN SANDIK

Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.

600 KİŞİLİK SALONA 250 KONUK ALINACAK

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını salon işletmecileriyle paylaştı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10’ar kişilik masalar, 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuk yer alacak.