Düğün salonlarında oynamak yasak mı? İşte yeni düğün salonları kuralları

16 Haziran 2020 Salı 16:45 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:45

Cumburbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takviminin ardından düğünlerin başlayacağı tarih belli oldu. Konuya yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip eden evlenecek çiftler için yeni düğün salonları kurallarını haberimizde derledik. Buna göre; Düğün salonlarında oynamak yasak mı? Düğünler nasıl olacak? İşte uyulması gereken düğün salonu kuralları

Koronavirüs vakalarının henüz bitmemiş olması nedeniyle, kalabalık ortamlara neden olacak organizasyonlar henüz başlamadı. Evlenecek çiftler ise merakla düğün salonlarının açılacağı tarihi bekliyor. Türkiye’deki koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu. Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabilecek. Peki yeni düğün salonları kurallarına göre düğün salonlarında oynamak yasak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DÜĞÜN SALONU KURALLARI GENELGESİ

* İçişleri Bakanlığı düğün salonları genelgesine göre Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

* Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.

* Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.

* Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

* Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

* Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak.

“MEKAN GİRİŞİNDE MASKE DAĞITILACAK”

* İçişleri Bakanlığı düğün salonları genelgesine göre Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.

* İkram yapılarak nikâh merasimi düzenlenen mekânlarda; misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

* Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.

“TAKILAR TOPLAMA KUTUSUNA KOYULACAK”

* Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

* Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dâhil) mesafe şartı aranmayacak.

DÜĞÜN SALONLARINDA OYNAMAK YASAK MI?

Düğün salonlarında sosyal mesafenin korunamayacağı oyunlar oynamak (dans, halay) yasak olacak. sosyal mesafeyi korumak şartıyla uzaktan oyun oynanabilecek.

* İçişleri Bakanlığı düğün salonları genelgesi kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek.

* Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak.

* El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

* Kapı ve pencereler açık bırakılarak, doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın İklimlendirme Rehberi’nde belirtilen kurallara uyulacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN SALONLARI GENELGESİ

Bakanlığımız, 81 İl Valiliğine, “Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelgede alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alındığı ifade edilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

1. Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

2. Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

3. Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişleri nikâh yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

5. Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

6. Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.