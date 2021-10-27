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Yaşam

Düğünde silahlı kavga çıktı, 2 kardeş yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı, damadın da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı. Yaralılar çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:39
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İddiaya göre, Başak Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde davetliler, tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B'ye (22) tepki gösterdi.

Uyarıları dikkate almayıp ateş etmeyi sürdüren iki kardeş ile taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Cuma B. ve kardeşi Celal B. av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Yaralılar çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı ileri sürülen damat İbrahim K. (23), ağabeyi Sabah K. (35) ve yeğeni Mustafa K'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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