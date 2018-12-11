Dumansız köy

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini dikkate alan Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 86 nüfuslu Karaahmetler köyünde tiryaki bulunmadığı gibi ziyaretçiler de dahil sigara içilmesine izin verilmiyor. Tarım ve hayvancılık ile geçimini sürdüren, kurulduğu tarihten beri neredeyse hiç asayiş olayının meydana gelmediği ve adliyeye taşınan hadisenin bulunmadığı köyde yaşayanlardan tiryakiler, son 10 yıl içinde belirli aralıklarla sigarayı bıraktı. Ziyaretçiler de sigara içmek isterse köyün dışına çıkmak zorunda kalıyor. Köy muhtarı Sezai Akar, özellikle kış aylarında tarımda azalan işler nedeniyle toplandıkları kahvehanede sigara içilmediği için tertemiz bir hava olduğuna ve genellikle kuru yemiş tüketildiğine dikkati çekti. Köyde, bildikleri ve büyüklerinden duydukları kadarıyla asayiş olayı yaşanmadığını vurgulayan Akar “Köyümüzde hiçbir dargınlık, küskünlük yok.

86 nüfusu var, 9 çocuğumuz taşımalı sistem ile eğitim öğretim için Gölpazarı’na gidip geliyor. Köyümüzde sigara içen bulunmuyor” dedi.

İZMARİT VE PİS KOKU YOK

Akar, şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Sigara içmeyin’ dediğinden beri köyümüzde sigara içen yok. Cumhurbaşkanımız sigara içmeyin diyorsa bizler de içmiyoruz bu saatten sonra. Köyümüzde sağlık yönünden de bir sıkıntımız yok. Bu kararı vermeden önce köy nüfusunun yüzde 80-90’ı sigara içiyordu kendim dahil, en son kısa süre önce ben de bıraktım köy muhtarı olarak. 15 yıllık muhtarlık görevimde köyde sadece ben içiyordum, bir baktım ki kimse sigara içmiyor.” Harun Tekin ise “43 yaşındayım. 20 yıl sigara içtikten sonra 2010’da bıraktım. Köyümüz tertemiz ne izmarit var ne de sigaranın pis kokusu” diye konuştu.