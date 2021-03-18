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Yaşam

Dünden beri kayıptı... Gediz Nehri yatağında ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, Gediz Nehri yatağında ölü bulundu.

AA18 Mart 2021 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:49
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Muradiye Mahallesi'nde bakkal işleten Muammer Akkaya'dan (76) dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İncelemede, otomobiliyle Muradiye'den Bağyolu Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen Akkaya'nın aracı Gediz Nehri yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Nehir çevresinde jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, AKUT ve ANDA ekipleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama personeli de destek verdi.

Nehir yatağı drone ile taranırken, su altı ekipleri de belirlenen bölgelerde dalış yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden kayıp kişinin oğlu Mahir Akkaya, gazetecilere, babasının herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

Ekipler, bir süre sonra Akkaya'nın cesedini, otomobilin terk edildiği bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta nehir yatağında buldu.

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