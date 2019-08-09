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Dünya yıldızları Antalya’yı seçti

Turizmin başkenti Antalya, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak Jennifer Lopez, Ricky Martin, Jean Claude Van Damme gibi dünyaca ünlü isimleri misafir etti.

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Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, aynı zamanda dünyaca ünlü isimleri ağırlamasıyla dikkati çekiyor. Ağırladığı turist sayısı bakımından “turizm başkenti” olarak nitelendirilen kent, büyük organizasyonlarla da anılıyor. Bir sosyal medya sitesi baz alınarak yapılan araştırmada Antalya, 20 milyon paylaşımla İbiza’yı geride bırakmıştı. 

HEDEF 16 MİLYON

Temmuz sonu itibarıyla 8 milyon yabancı turisti ağırlayan, Türkiye’nin “turizm başkenti”nin yıl sonunda 16 milyon turist sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor. Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in konser için Antalya’yı tercih etmesi ve organizasyonun yabancı medya organlarında geniş yer bulması, gözlerin kente daha fazla çevrilmesini sağladı. Sosyal medyada 98 milyon takipçisi olan Lopez’in “Dün gece Türkiye’de güzel gösteri” ifadesiyle yaptığı paylaşım 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı. Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Elton John, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Paris Hilton, Vincent Cassel, Matt Dillon ve Lindsay Lohan da Antalya’yı tercih eden ünlüler arasındaydı.

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