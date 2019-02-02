Dünyaca ünlü dağcılar 'sakin kent'teki buz tırmanışını sevdi

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle İtalya'daki Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu'nca bu yıl ilçenin Cevizli bölgesinde beşincisi gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde, dağcılar ve ekstrem sporcuları, dağlık alandaki vadilerde yer alan şelalelerin donmasıyla oluşan ve uzunluğu 22, 110 ve 130 metre olan buz sarkıtlarına 3 farklı rotadan tırmanış yapmayı sürdürdü.

Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonunca gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan'ın da yer aldığı 10 ülkeden 128 sporcu, zorlu parkurlarda mücadele etti.

Tırmanışlar sırasında renkli görüntüler oluşan festivalde, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de buz sarkıtlarına tırmandı.

Demir, tırmanış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum ve çevresinin rakımının yüksek olmasının kış ve doğa sporları için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yörede oluşan buzdan şelalelerin birçok sporcunun ilgisini çektiğini belirten Demir, "Bu durum buz tırmanışı için büyük fırsatlar sağlıyor. Bu tırmanışların ulusal ve uluslararası düzeyde daha güzel şekilde ifa edilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Festivalin genel koordinatörü Çetin Bayram da yakın coğrafyada tırmanışa en uygun yerin, Erzurum-Cevizli bölgesi olduğunu söyledi.

"Tırmanış için sakin kente gelenler memnun ayrılıyor"

Bayram, yörenin buz tırmanışı açısından ilgi gördüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Uluslararası anlamda düşünüldüğünde bu bölgenin tercih edilmesinin güvenlik, lojistik imkanların fazlalığı, yöre halkının misafirperverliği gibi birçok sebep var. Tırmanış için sakin kente gelenler çok memnun ayrılıyor. Buz tırmanışı dünyada çok popüler bir spor ancak genellikle Avrupa'da Alpler'de yapılıyor. Dünyanın en iyi dağcılarından bazıları şu an burada tırmanış yapıyor. Bölgemizde 25 metreden 300 metre yüksekliğe kadar değişen çok sayıda şelalede tırmanış yapılıyor. Amacımızı önce lokal organizasyonlar düzenleyip buz tırmanışını tanıtmak, bir iki seneye kadar da daha büyük organizasyonlar düzenlemek."

"Bu coğrafyada böyle tırmanış parkurları yok"

Azerbaycanlı eğitmen Firuz Dadaşov bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak tanıtımının yapılması gerektiğini söyledi.

Tırmanış yapılan parkurların oldukça zorlu olduğunu ifade eden Dadaşov, "Parkuru eğer puanlamak gerekirse 7 üzerinden beş buçuk diyebiliriz, ben dün bir tırmanış yaptım ve oldukça zordu." dedi.

Bu coğrafyada bu tür şelalelerin olmadığını söyleyen Dadaşov, "Bu bölgeye baktığımızda İran, Kuzey Kafkasya, Gürcistan, Azerbaycan veya Rusya'da bu zorluk derecesinde şelaleler yok. Tanıtılması halinde hem turist hem de sporcuların geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dağcılar ve sporcuların buz tırmanışları AA ekibince de drone ile görüntülendi.