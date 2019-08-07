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''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu

Yeni Zelanda'nın Orta Otago bölgesindeki kazılarda bulunan papağan fosilinin, dünyanın en büyük ve en ağır papağanı olarak bilinen Kakapo'dan iki kat daha büyüklüğe sahip bir türe ait olduğu açıklandı.

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Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkenin Güney Adası'nın Orta Otago bölgesindeki St. Bathans'da yapılan kazılarda, "dünyanın en büyük papağanının" kanıtları ortaya çıkarıldı.

Efsanevi boyut ve gücünü yansıtmak için "Herkül" ismi verilen dev papağanın yaklaşık bir metre boyunda ve 7 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Herkül'ün belirlenen ölçüleri, Yeni Zelanda'da yaşayan "en ağır ve en büyük papağan" olmasının yanı sıra uçamamasıyla bilinen dünyanın en büyük papağanı Kakapo'dan iki kat daha büyük olduğunu gösteriyor.

- "HERKÜL, BULDUĞUMUZ EN MUHTEŞEM KUŞLARDAN BİRİ"

Flinders Üniversitesi'nden Doçent Trevor Worthy, yaklaşık 19 milyon yıllık olduğu belirlenen fosillerin önemli bir keşif olduğunu aktararak, "Bu fosil yataklarını 20 yıldan beri kazıyoruz. Her yıl, yeni kuşları ve diğer hayvanları ortaya çıkarıyoruz. Herkül, bulduğumuz en muhteşem kuşlardan biri olmasına rağmen, kuşkusuz keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazla tür var." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan St. Bathans platosundaki yaptıkları kazılarda, yaklaşık 7 bin kuş kemiği bulduklarını belirten Worthy, dev papağan Herkül'e ait 2 bacak kemiğinin şu ana kadar elde ettiklerinin en ilginci olduğunu kaydetti.

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