Dünyanın en büyük satranç koleksiyonunu barındıran Guinness rekorlu Gökyay Vakfı Satranç Müzesi 3 yaşında

Altındağ ilçesindeki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ndeki programa, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile diğer davetliler katıldı.

Akın Gökyay, burada yaptığı konuşmada, eşi Birten Gökyay ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin tavsiyesi üzerine satranç müzesi için Hamamönü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Müzenin açılış gününü Ankara'nın başkent seçildiği tarih olan 13 Ekim'e denk getirdiklerini belirten Gökyay, "Satranç benim çocukluğumda tanıştığım bir spor. Satranç bir dönem toplumun elit kesiminin kapalı kapılar ardında oynadığı bir spordu. Ancak bu spor dalı son yıllarda Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gelişti. Ankaralıların da bu müzeye ve bu spora daha çok sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.