Kırıkkale’de yerin 20 metre altından "dünyanın en iyi" doğal kaynak tuzu çıkıyor
Kırıkkale’de yerin 20 metre altından çıkan doğal kaynak tuzu maden ocağında incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Dünyanın en iyi tuzunu üretiyoruz” dedi.
- İHA
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yerin 20 metre altından çıkan dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzunun üretildiği alanda incelemelerde bulunan Vali Sezer, “Dünyanın en kaliteli tuzunu üretiyoruz ve çok büyük bir rezerve sahibiz” diye konuştu.
İncelemelerinde Vali Sezer’e, Delice Kaymakam Vekili Onur Alp Bıçakcı ile Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem eşlik etti.
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