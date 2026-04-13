Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da: Deprem profesörleri 'Mega Kent'in güvenliği için geliyor

Avrupa'nın önde gelen deprem bilimcilerini risk azaltma politikalarını ele almak üzere bir araya getirecek Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC) 40. Genel Kurulu, 6-11 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Avrupa Sismoloji Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir Avrupa'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen buluşma, 2024'te Yunanistan'ın Korfu Adası'nda yapılan oylama sonucu bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Deprem bilimleri alanında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını ve uzmanları İstanbul'da bir araya getirecek olan organizasyona, 60'tan fazla ülkeden 1200'ün üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

Program, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü organizatörlüğünde yürütülecek.

İçişleri Bakanlığını temsilen AFAD, Milli Savunma Bakanlığını temsilen Harita Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü organizasyona katılacak.

Sismoloji alanında Avrupa'nın köklü bilimsel platformları arasında yer alan ESC'nin iki yılda bir düzenlediği genel kurul toplantıları, deprem süreçlerinin anlaşılmasına ve risk azaltmaya yönelik uluslararası işbirliklerine zemin hazırlıyor.

Organizasyonun, bilimsel çalışmalar, dirençli altyapı teknolojileri ve uygulamaya yönelik politikalar arasındaki etkileşimi artırması hedefleniyor.

Organizasyonla ilgili detaylı bilgilere, "esc2026.org" adresinden ulaşılabilecek.