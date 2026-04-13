İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7287
  • EURO
    52,3219
  • ALTIN
    6799.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da: Deprem profesörleri 'Mega Kent'in güvenliği için geliyor
Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da: Deprem profesörleri 'Mega Kent'in güvenliği için geliyor

Deprem bilimi dünyasının 'Şampiyonlar Ligi' İstanbul'da toplanıyor. Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun (ESC) en kritik buluşması olan 40. Genel Kurulu, 6-11 Eylül tarihleri arasında dev bir organizasyonla kapılarını açıyor. 60 ülkeden 1200'den fazla bilim insanı, 'Mega Kent' İstanbul'un dirençliliğini ve risk azaltma stratejilerini masaya yatırmak üzere Türkiye'ye akın edecek.

13 Nisan 2026 Pazartesi 10:01
ABONE OL

Avrupa'nın önde gelen deprem bilimcilerini risk azaltma politikalarını ele almak üzere bir araya getirecek Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC) 40. Genel Kurulu, 6-11 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Avrupa Sismoloji Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir Avrupa'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen buluşma, 2024'te Yunanistan'ın Korfu Adası'nda yapılan oylama sonucu bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Deprem bilimleri alanında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını ve uzmanları İstanbul'da bir araya getirecek olan organizasyona, 60'tan fazla ülkeden 1200'ün üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

Program, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü organizatörlüğünde yürütülecek.

İçişleri Bakanlığını temsilen AFAD, Milli Savunma Bakanlığını temsilen Harita Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü organizasyona katılacak.

Organizasyonun, bilimsel çalışmalar, dirençli altyapı teknolojileri ve uygulamaya yönelik politikalar arasındaki etkileşimi artırması hedefleniyor.

Sismoloji alanında Avrupa'nın köklü bilimsel platformları arasında yer alan ESC'nin kurul toplantıları, deprem süreçlerinin anlaşılmasına, mega kentlerin dirençliliğine ve risk azaltmaya yönelik uluslararası teknolojik işbirliklerine zemin hazırlıyor.

Organizasyonla ilgili detaylı bilgilere, "esc2026.org" adresinden ulaşılabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.