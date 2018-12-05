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Dünyanın moda başkenti İstanbul

Dilek Hanif, İstanbul’u modanın başkenti haline getirmek amacıyla yola çıkan Fashionist’in gala gecesinde İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu’nu bir defileyle sergiledi.   

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CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğiyle düzenlenen ve dün İstanbul’da kapılarını açan abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashionist’in gala gecesine özel defile düzenlendi. Düzenlenen defile çerçevesinde Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu’nu sergiledi. El işçiliği ve özel kumaşlarla üretilen 40 parçadan oluşan Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu botanik bahçesinden ilham alırken, fütüristik dokunuşlarla minimalizme vurgu yapan koleksiyon, Uğurhan Akdeniz’in koreografisi eşliğinde 40 mankenle, 700’ü aşkın alıcı ve 72 ülkeden gelen sektör profesyonellerine tanıtıldı. Defileye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hanif, şunları söyledi: Türkiye’nin tekstil konusunda çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşünüyorum. İhracatçı ve tekstilci bir ülke olarak bu moda fuarının dünyadaki önemli fuarlardan biri haline gelmesi için ve dünyanın önemli alıcılarını Türk markaları ile buluşturması sebebiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyorum. 

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