Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dünyanın turizm cenneti Tayland'da, vegan restoranında et yemeyenlere insan yedirdiler

Dünyanın turizm cenneti Tayland'da, hayvani ürünlerin kullanılmadığı bir vegan restoranında ortaya çıkan gerçek, duyan herkesi şaşırttı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mekânın sahibiyle tartışan yaşlı bir adamın, öldürülüp parçalandıktan sonra, yemeklere kıyma olarak katıldığı ortaya çıktı. Kentin popüler noktalarından birinde vejetaryen mutfağından yemeklerle bilinen bir lokantaya gidenler, kendilerine servis edilen eriştenin içinde kıyma olduğunu fark etti.

Durumu yerel makamlara ileten ve şikâyette bulunan müşteriler tepki gösterirken, yetkililer soruşturma başlattı. Eti inceleyen uzmanlar, müşterilere servis edilen yemeğin ne tavuk ne de Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, lokantanın arka tarafındaki lağım çukurunda bir erkeğe ait cansız beden buldu.

61 yaşındaki adamın lokantanın müdavimlerinden Prasit Inpathom olduğu belirlendi. En son 21 Ekim'de lokantada görülen Prasit'in, lokantanın sahibiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar adamın vücudunda darp izi ve çok sayıda bıçak darbesi olduğunu açıkladı. Yerel basın bu olaya büyük bir ilgi gösterirken, lokantanın sahibinin cesetten kurtulmak için cesedi pişirerek müşterilere servis ettiği ve cinayetten sonra kaçtığı belirlendi. Yetkililer kaç müşteriye insan eti verildiğinin henüz bilinmediğini çünkü cesedin birçok parçaya ayrıldığını duyurdu.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA