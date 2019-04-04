Dünyaya Sıfır Atık Projesi’ni anlatacak

Toplantının 6 Nisan’da yapılacak, “Ortadoğu’yu sarsmak” konu başlıklı oturumunda, “Ortadoğu’da 400 milyon kişi yaşıyor. Bunların üçte ikisi 30 yaşında altında ve çevre için harekete geçme, şeffaf yönetim ve sosyal eşitlik talep ediyor.

FARKINDALIK MESAJI

Bölge liderleri, gelecek için sosyal ve ekonomik sistemler oluşturmakla ilgili nesiller arası diyalogu sağlamak için gelecek nesille nasıl iletişime geçebilir?” sorusuna yanıt aranacak. Bu konuda özel görüşlerini paylaşacak olan Emine Erdoğan, sürdürülebilir çevre, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra OECD’nin Çevresel Performans İnceleme Raporu’nda da dikkat çekilen Sıfır Atık Projesi’ni anlatacak. Erdoğan’ın toplantıda özellikle sürdürülebilir bir çevre için plastik atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda tüm dünyaya farkındalık oluşturacak mesajlar vermesi bekleniyor.