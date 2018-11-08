Dur ihtarına uymadı, 11 bin 868 TL ceza yedi

Edinilen bilgiye göre; ilçede uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler ve otomobil arasında yaklaşık 30 dakika yaşanan kovalamaca sonucu Kesikkapı mahallesinde bir ara sokakta kıstırılıp yakalandın. 48 RR 884 plaklı otomobilin sürücüsü D.K’ya ekipler tarafından ehliyetsiz kullanmaktan 2 bin 18 TL, alkollü şekilde araç kullanmaktan bin 256 TL, aracı ani olarak yön değiştirtip drift atmaktan 5 bin 10 TL, tek yönlü kara yolunda ters istikamette seyir ettirmekten bin 2 TL, trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirmekten bin 2 TL, kırmızı ışıkta geçmekten 235 TL, araca teknik değişiklikler yaptırıp gürültü çıkartmaktan bin 2 TL, emniyet kemeri takmamaktan 108 TL olmak üzere toplam 11 bin 868 TL para cezası kesildi.

Otomobil 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün stajyer ehliyeti de iptal edildi. Psikologa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği sürücü olabilir raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 2,5 yıl sonra ehliyetini alabilecek.