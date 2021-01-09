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Yaşam

Dur ihtarına uymadı: Üstünden uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 23:15 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:15
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Adıyaman'da, uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalama sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlal ettikleri için de 5 bin 750 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına aldırış etmeyen otomobilin sürücüsü kaçtı. Otomobildeki 5 şüpheli Altınşehir Mahallesi'nde kapan atılarak durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 2 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

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