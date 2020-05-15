'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi

DHA 15 Mayıs 2020 Cuma 02:52 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 02:52

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa-Ankara karayolunda uygulama yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ahmet A. (19), 06 PBF 81 plakalı otomobiliyle Bursa- Ankara karayolunda ters istikamette kaçmaya başladı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan Ahmet A. ve arkadaşı Fatih Ç. (19), otomobilden inerek tarım arazilerinde izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 2 genci çalıların arasında saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. 2 gence sokağa çıkma yasağına muhalefetten 6 bin 360 TL, ayrıca sürücü Ahmet A.'ya trafiği tehlikeye düşürme suçundan 7 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.