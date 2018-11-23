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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

Ankara'da emniyet güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapmasının ardından gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kurtuluş'ta devriye görevi yapan polis ekipleri Metin D. idaresindeki 06 MMD 56 plakalı lüks otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kendisini durdurmaya çalışan bir polis memuruna çarptı. Sağlık ekiplerince Ankara Numune Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

- Büyükelçilik binası önünde bariyerlere çarptı

Atatürk Bulvarı'ndan Atakule istikametine kaçışını sürdüren Metin D'nin peşine çok sayıda polis ekibi düştü.

Metin D. yönetimindeki otomobil, kovalamaca sırasında ABD Büyükelçiliği binası önündeki bariyerlere çarparak durdu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alkollü olduğu tespit edilen ve daha önce de alkollüyken araç kullanmaktan ceza aldığı öğrenilen Metin D'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Aynı araçta bulunan ve hafif yaralanan Sine K. ile Seçil T'ye ise sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

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