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Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Jandarmanın yol kontrolü uygulamasında dur ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

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 Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Motor Timleri tarafından Kuşadası Yeniköy Mahallesi’nde yol kontrol uygulaması yapıldı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulmak istenen 09 ABN plakalı araç Jandarmanın dur ihtarına uymayıp kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından takip edilen araç yakalanarak durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde T. T. isimli şüpheli ile yolcu olarak bulunan B. Y. isimli şahısların olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada torpido gözünde 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile sağlık kuruluşuna sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde kullandıkları anlaşıldı. Araç sürücüsü T. T. isimli şüpheliye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 bin 167 TL idari para cezası kesildi.

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