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'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı

Manisa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü Mehmet Ali B. (33), otomobiliyle geri manevra yaparken hafif ticari araca çarptı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, otomobilde yapılan aramada ise çok sayıda silah ele geçirildi. Birçok suçtan da kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet Ali B., gözaltına alındı.

  • İHA
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Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Avcılar Kulübü önünde, saat 21.00 sıralarında, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan Mehmet Ali B., kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada İbrahim G. (41) yönetimindeki 45 ABP 686 plakalı hafi ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçtaki Hicran K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 
 
POMPALI TÜFEK, SİLAH, BIÇAK ÇIKTI
 
Kazanın ardından Mehmet Ali B.'nin otomobilinde arama yapan polis, sürücünün fotoğrafının bulunduğu Alparslan K. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve nüfus cüzdanı buldu. Yapılan kimlik sorgusunda Mehmet Ali B.'nin ehliyetine el konulduğunu ve 'silah kanununa muhalefet', 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'uyuşturucu etkisi altında araç kullanma' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.
 
Aramada ayrıca, otomobilin sağ yolcu koltuğunda pompalı tüfek, sağ torpido altı açık bölümde 1'i kurusıkı olmak üzere 2 silah, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

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