Durağın 'Sevim ablası' eşiyle omuz omuza çalışıyor

AA 16 Şubat 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:09

İlçede yaşamlarını sürdüren 38 yaşındaki Sevim ile 50 yaşındaki Halil İbrahim İlboğa, 20 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Çiftin iki oğlu büyüdükten sonra ev hanımı Sevim İlboğa, aile ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya karar verdi.

Bir süre farklı iş kollarında çalışan Sevim İlboğa, eşi gibi taksicilik yapmak istedi.

İlkokul mezunu İlboğa, şoförlük yapabilmek için kocasının da desteğiyle kurslara giderek gerekli evrakları aldı. Beş yıl eşinin aracını kullanan İlboğa, geçen yıl kendi taksisini aldı.

Mutlu birlikteliklerini aynı durakta kendilerine ait farklı taksilerde şoförlük yaparak sürdüren İlboğa çifti, evlerinde gösterdikleri dayanışma örneğini çalıştıkları taksi durağında da sergiliyor.

Birbirlerine sürekli yardımcı olan çift, duraktaki diğer taksiciler tarafından da herkese örnek gösteriliyor.

- HAYATIN HER ALANINDA DAYANIŞMA İÇİNDELER

Sevim İlboğa, AA muhabirine, eşiyle görücü usulü evlendiklerini, birbirlerini çok sevdikleri için mutlu bir birliktelik sürdüklerini söyledi.

Her zaman çalışma hayalini kurduğunu ve çocukları büyüyünce harekete geçtiğini aktaran İlboğa, eşinin de kararına saygı duyduğunu dile getirdi.

İlboğa, taksi kullanmak için ehliyet almakla işe başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim bana işi öğretti. Şimdi çok güzel çalışıyoruz. Müşterilerim benden, ben de işimden memnunum. İş yerinde ve ev işlerinde çok yoruluyorum. Ama eşim ev işlerinde de bana yardımcı oluyor. Taksi şoförlüğü hayatıma renk kattı. Yeni insanlar tanıdım, güzel muhabbetler yapıyoruz. Kadınların da çalışması ve ayaklarının üzerinde durması lazım. Yani kimseye muhtaç olmadan bir kadın, kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamalı. Ekonomik özgürlüğü olan bir kadın hiçbir zorluğun altında kalmaz, özgüveni yüksek olur. Sürücü olarak kendime güveniyorum. Bugüne kadar bir kazaya karışmadım. Çok dikkatliyim. Aynalarımı, sinyallerimi iyi kullanıyorum. Trafik kuralarından hiç taviz vermem."

- "EŞİMLE EVDE DE DURAKTA DA OMUZ OMUZA İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELİYORUZ"

Halil İbrahim İlboğa ise eşiyle aynı durakta çalıştığını duyanların çok şaşırdığını kaydetti.

Eşi Sevim ile özellikle yeni evlenen çiftlere iyi bir örnek olabilmek için hareketlerine çok dikkat ettiklerini vurgulayan İlboğa, "Kadın hayatın her alanında olmalı. Eşim de taksi şoförü olmak isteyince tam destek verdim. Eşimle evde de durakta da omuz omuza işlerin üstesinden geliyoruz." ifadesini kullandı.

- KADIN MÜŞTERİLER, DURAĞIN "SEVİM ABLASI"NI TERCİH EDİYOR

İlboğa çiftiyle aynı durakta çalışan taksici Bilal Beder (28) de Sevim İlboğa'nın çalışmasıyla durağa neşe geldiğini söyledi.

Sevim İlboğa'nın taksi şoförlüğünün yanı sıra kendilerine yemek de yaptığını anlatan Beder, "Sevim ablaya, özellikle kadın müşterilerimizin çok talebi oluyor. Müşterilerimiz de memnun biz de memnunuz." dedi.