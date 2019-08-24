Durdu nene Osmanlı'nın son yıllarını, cumhuriyetin kuruluşunu gördü
Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan ve resmi kayıtlara 104 yaşında olan Durdu Uysal, uzun yaşamının sırrını temiz havada yürüyüş ve bol bol süt, peynir ve yoğurt yemeye borçlu olduğunu söyledi. 1915’de doğan Uysal’ın tek üzüntüsü ise sağlık problemlerinden dolayı namaz kılamamak. 104 yaşında Durdu Nine kınalı elleri ve yüzüklü parmakları ile kendisine özen göstermeye devam ediyor.
- İHA
104 yaşında olan Durdu Uysal Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde yaşıyor. Resmi kayıtlara göre 104 yaşında olan Uysal'ın, yakınları ise kendisinin 110 yaşından büyük olduğunu iddia ediyor. Osmanlı devletinin son yıllarını, cumhuriyetin kuruluşunu dahi gördü.
Milli mücadeleye bizzat tanık olan Durdu Nine'nin babasının ise Kurtuluş Savaşı şehidi olduğu öğrenildi. Şehit kızı olan ve Uysal, 104 yıllık yaşamı boyunca ise 2 evlilik yaşadı. Evlilikleri boyunca tek çocuğu olan Uysal, 5 torununu ve onların da çocuklarını gördü. Gençlik yıllarında dağlarda çoğunlukla keçi güden Uysal, uzun yaşamanın sırrını ise dili döndüğü kadarı ile bol bol süt, peynir ve yoğurt yemeye borçlu olduğunu ifade etti. Yaşamı boyunca tamamen doğal beslenen Uysal'ın ekmeği dahi kendisinin yaptığı ve dışarıdan ekmek almadığı öğrenildi. Uysal'ın son yıllarda en büyük üzüntüsü ise sağlık problemleri ile birlikte hareket kabiliyetinin kısıtlanmasından ötürü namaz kılamamak olduğu öğrenildi.
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