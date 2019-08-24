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Durdu nene Osmanlı'nın son yıllarını, cumhuriyetin kuruluşunu gördü

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan ve resmi kayıtlara 104 yaşında olan Durdu Uysal, uzun yaşamının sırrını temiz havada yürüyüş ve bol bol süt, peynir ve yoğurt yemeye borçlu olduğunu söyledi. 1915’de doğan Uysal’ın tek üzüntüsü ise sağlık problemlerinden dolayı namaz kılamamak. 104 yaşında Durdu Nine kınalı elleri ve yüzüklü parmakları ile kendisine özen göstermeye devam ediyor.

  • İHA
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104 yaşında olan Durdu Uysal Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde yaşıyor. Resmi kayıtlara göre 104 yaşında olan Uysal'ın, yakınları ise kendisinin 110 yaşından büyük olduğunu iddia ediyor. Osmanlı devletinin son yıllarını, cumhuriyetin kuruluşunu dahi gördü.

Milli mücadeleye bizzat tanık olan Durdu Nine'nin babasının ise Kurtuluş Savaşı şehidi olduğu öğrenildi. Şehit kızı olan ve Uysal, 104 yıllık yaşamı boyunca ise 2 evlilik yaşadı. Evlilikleri boyunca tek çocuğu olan Uysal, 5 torununu ve onların da çocuklarını gördü. Gençlik yıllarında dağlarda çoğunlukla keçi güden Uysal, uzun yaşamanın sırrını ise dili döndüğü kadarı ile bol bol süt, peynir ve yoğurt yemeye borçlu olduğunu ifade etti. Yaşamı boyunca tamamen doğal beslenen Uysal'ın ekmeği dahi kendisinin yaptığı ve dışarıdan ekmek almadığı öğrenildi. Uysal'ın son yıllarda en büyük üzüntüsü ise sağlık problemleri ile birlikte hareket kabiliyetinin kısıtlanmasından ötürü namaz kılamamak olduğu öğrenildi.

“Annemin yaşı daha fazla” 
 
Konuşmakta dahi zorluk çeken Uysal'ın ömrünü adadığı 68 yaşındaki oğlu Osman Tunç, annesinin yaşlı olmasına rağmen geçmişe dair bir çok şeyi hatırladığını ve bunun bazen kendilerini çok şaşırttığını söyledi. Annesinin yaşının 104'ten büyük olduğunu savunan Tunç, “Annemin yaşı daha fazla. Ana yaşı da fazla 106-107 bile diye var. Annem keçi güderdi çobandı, rençperlik yapardı. Son ölen eşinin aylığını alıyor. Biz bakıyoruz başka yere göndermiyoruz. Biz ilgileniyor, ihtiyaçlarını biz karşılıyor ve götürüp getiriyoruz” dedi.
 
“Sağlığı yerindeyken namazlarının vaktini hiç geçirmezdi” 
 
Uysal 60 yaşındaki gelini Bahriye Tunç'da, kaynanasına halen kendilerinin baktığını ve birlikte çok mutlu olduklarını ifade etti. Tunç, “Kaynanama ben bakıyorum. 45 seneden beri bu evde birlikte oturuyoruz yani beraber yaşıyoruz. Devamlı keçi güdüyor du, beraber iyi kötü vakit geçirdik yani bunlarla 45 seneden bu yana. Sağlığı yerindeyken namazlarının vaktini hiç geçirmezdi. Yani namazın vaktini, saatini hatta dakikasını bile bilirdi. Bir de dağda gezmek serbest olunca bunun yanında yemeklerinde yoğurt, süt de eksik kalmıyor” diye konuştu.
Öte yandan, 104 yaşında olmasına rağmen halen kendisine özen gösteren Uysal'ın ellerinin kınalı olması ve parmaklarında yüzüklerinin olması ise dikkatlerden kaçmadı.  

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