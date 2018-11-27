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Durdurulan araçtan tabanca ve mermi çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı. Uygulama sırasında Diyarbakır'dan İstanbul istikametine giden bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, tabancaya ait 9 milimetre çapında 108 mermi ile poşet içerisinde uzun namlulu silaha ait 60 mermi ele geçirildi. Otomobildeki M.Ç. (53) ile S.İ. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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