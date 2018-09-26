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Dursunbey'de bir madende vinç devrildi: 3 yaralı

Dursunbey'in Gökçedağ Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren krom madeninde vinç devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Dursunbey Gökçedağ'da faaliyet gösteren bir madende vinç devrildi. O esnada vincin üzerinde bulunan Mehmet Acıroğlu, Ali Dirican ve Ali Yağcıoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Mehmet Acırığlu ve Ali Dirican'ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralının ise ayakta tedavi gördüğü bildirildi. Kaza sonrası olay yerine Dursunbey ve Harmancık'tan 112 ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olan iki kişi Dursunbey'de yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir'e sevk edildi. Jandarma iş kazası ile ilgili inceleme başlattı.

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