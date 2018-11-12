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Duruşma sırasında sıkılınca mübaşire kafa attı

Bursa’da duruşmaya girmek için sırada beklerken duruşmanın ileri bir saate sarkmasından sıkılan Muhammet Reşit P. mahkeme salonunda görevli mübaşire kafa attı. Gözünden yaralanan mübaşir sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Olay Bursa Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde meydana geldi. Daha önce yaşadığı bir kavgayla ilgili hakkında dava açılan Muhammet Reşit P. (20) saat 10.30’daki duruşmasına girmek için adliyeye geldi. Duruşma saati mahkemedeki yoğunluk sebebi ile ileri saate sarkınca Muhammet Reşit P. sıkılmaya başladı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Muhammet Reşit P.’nin babası oğlunun sinirlenmemesi için mahkemede görevli mübaşir Bedir Yıldız’ı çağırarak ne zaman içeri alınacaklarını sordu. Mübaşir babaya yoğunluk sebebiyle saatlerde sarkma olduğunu, sırasına göre birazdan içeri alınacaklarını söyledi. Konuşmaları duyan Muhammet Reşit P. babasını iterek mübaşir Yıldız’a kafa attı. Araya vatandaşların girmesiyle adliyeden çıkarılan Muhammet Reşit P. kayıplara karışırken Yıldız ise gözünden yaralandı.
 
Adliye personelleri olaya anında müdahale ederek mesai arkadaşları için sağlık ekipleri çağırdı. İlk tedavisi adliyede yapılan Yıldız, sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, kendisine kafa atan şahıstan şikayetçi olacağını söyledi. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışmalara başladı.

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