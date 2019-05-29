29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0158
  • 6,7152
  • 248.248
  • 87.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması yaşandı

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat etek boyunun çekilmesini istemedi. Duruşmada izleyici olan 2 avukat da etek boyunun mevzuata uygun olduğunu söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu.2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti. 
 
HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
 
Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, meslekten ihraç edildi

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, meslekten ihraç edildi

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA