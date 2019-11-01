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Dürüst şoför sitem etti: Google'a 'salak şoför' yazınca ben çıkıyorum

Antalya’da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içerisinde 30 bin lirayı aşkın döviz bulunan cüzdanı bulup sahibine teslim eden şoför, bu sefer özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı bulup sahibine teslim etti. Vatandaşları dikkatli olmaya davet eden şoför, ‘Otobüste karısını bile unutan oluyor’ dedi. Dürüst şoför, yaptığı iyilikler karşısında sosyal medyada yapılan ‘salak’ yorumları yüzünden de Google’ye ‘salak şoför’ yazınca kendisinin çıktığını ve bu duruma üzüldüğünü söyledi.

  • İHA
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Antalya’da 22 Ekim Salı günü toplu ulaşım esnafı Barış Özer’in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı’nda İranlı Turist Ali Jafari’nin düşürdüğü cüzdanı bulan ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim eden şoför, 30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan bir cüzdan buldu. Özel bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.
 
“Karısını bile unutana denk geldim”
 
Güvenlik görevlisinin kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekip “Karısı unutan bile denk geldi. Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. ‘Ne oldu amca’ deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz” dedi.
 
Özer, vatandaşlara uyarıda bulunarak biraz daha dikkatli olmaya davet etti.
 
Google sitemi
 
Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Yapılan yorumlardan dolayı Google’ye ‘Salak şoför’ yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

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