Dürüstlük manavı
Sakarya’da hem çocukların dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanması hem de sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları için ‘Dürüstlük Manavı’ projesi başlatıldı.
İlçedeki 23 okulda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kurulan kasiyersiz manavda öğrenciler, alışverişlerini kumbaraya para atarak yapıp dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanıyor. Manavdaki meyvelerin kumbarada toplanan parayla tazelendiği uygulama, aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine imkan sunuyor. Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, “Meyveleri satarken kimse bundan sorumlu değil. Yani idareci bu işle ilgilenmiyor. Kasanın başında kimse yok, parasını kendileri koyuyor. Çocuklarımızın hak etmedikleri, karşılığını vermedikleri ürünü almamaları amacımız” diye konuştu.
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