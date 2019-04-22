Düşmanca tutuma karşı sanatçı duruşu

BAE’de her iki senede bir düzenlenen Sharjah Bienali’ne katılmayacağını açıklayan sanatçı, BAE’nin Filistin ve Türkiye’ye karşı olan düşmanca tutumu yüzünden bu kararı aldığını dile getirdi. Hasan Temiztürk 30 yıldır Almanya ve Avrupa’da 140’tan fazla sergi açtı. Pek çok ödülün de sahibi olan Temiztürk, 2011-2013 yılları arasında Frankfurt’taki J.W. Goethe Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nde hat sanatı ve İslam tarihini öğretti. Hattat Temiztürk’ün eserleri özel koleksiyonlarda ve çeşitli ülke müzelerinde yer alıyor.