Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Duvar ile TIR arasında feci şekilde can verdi

Ümraniye'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar ile TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Konya'dan gelen Mesut Toprak  isimli sürücü kullandığı 42 AAD 226  plakalı TIR'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan Mustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz'a çarptı. Duvar ile TIR  arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık  ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Polis ekipleri sürücü Toprak'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden  Yılmaz'ın cenazesi olay yeri  inceleme ekiplerinin  çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 130. Yeni bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 130. Yeni bölüm fragmanı izle

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu

2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA