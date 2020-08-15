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Yaşam

Düzce'de ambulansın şarampole devrilerek yandığı kazada yaralananların tedavisi sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, şarampole devrilerek alev alan ambulanstaki 3 sağlık personeli ve bir hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47
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Kazadan yaralı kurtulan sağlık personeli Rafet Başkurt, Bayram Çekiç ve Ertuğrul Çiftçi'yi tedavi gördükleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde ziyaret eden Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiğini belirten Yılmaz, "Hepimize geçmiş olsun, 3 sağlık personelimiz ve hastamızın durumu çok şükür iyi, tedavileri devam ediyor." dedi.

Yılmaz, ambulansın alev alarak yandığı kazanın ucuz atlatıldığını sözlerine ekledi.

Yığılca ilçesinden hasta alan 112 Acil Servis ambulansı, kuzey bağlantı yolunun Çam köyü mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilerek tamamen yanmış, araçtaki sağlık çalışanları Rafet Başkurt, Bayram Çekiç ve Ertuğrul Çiftçi ile bir hasta yaralanmıştı.

Kazanın, otomobilin sıkıştırması nedeniyle ambulansın yoldan çıkması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

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