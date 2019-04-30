Düzce’de cinayet: Ağabeyini uyurken öldürdü
Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde meydana gelen olayda ağabeyi ile arasında miras davası yüzünden husumet olan şahıs, ağabeyini uyurken pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
- İHA
Olay dün sabaha karşı Darıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan A. isimli şahıs arasında miras davası yüzünden husumet bulunan ağabeyi Mevlüt A.’nın evine giderek, camdan eve girdi. Eve giren şahıs uyumakta olan ağabeyinin üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna ve kafasına gelen mermiler nedeniyle Mevlüt A. olay yerine hayatını kaybederken, kardeşi Hasan A. kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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