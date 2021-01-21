Düzce'de DEAŞ operasyonu

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 21:32 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:32

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde "bomba uzmanı", "lojistik sorumlusu", "savaşçı", sözde "bölge emiri", "polis müdürü" ve "istihbaratçı" unvanlarında oldukları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu şüpheliler M.R, B.A, S.H, A.S, O.M, W.A, A.Y, H.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin yakınlarının da adliye önüne geldiği görüldü.

Savcılık sorguları tamamlanan ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.S. ve O.M. tutuklandı, S.A. ve A.A. kontrol şartıyla salıverildi.

Mahkemece serbest bırakılan diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.;;;;;;;