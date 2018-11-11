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Düzce'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil A. idaresindeki 78 SJ 209 plakalı otomobil, D-100 karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta bekleyen Ünal K'nın kullandığı 06 FF1199 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki marketin bahçesine kadar savrulan hafif ticari araç, ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile Cevdet Arslan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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