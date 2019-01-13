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Düzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesiyle Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Akçakoca-Kocaali yolunun Melenağzı mevkisinde aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak heyelan yüzünden yolda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle olay yerine gelen Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Melenağzı-Kocaali yolunu kullanmak isteyen sürücüler, eski yola yönlendiriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

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