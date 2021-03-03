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Yaşam

Düzce'de iki şahıs beraber içki içtikleri kadınları darp ettiler

Düzce'de, iki kişi birlikte alkol alırken tartıştıkları iki kadını darp etti. Sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA03 Mart 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:47
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Olay akşam saatlerinde, Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli kadınlarla alkol almaya başladı. Evde başlayan tartışma büyüyünce iki genç kadın evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına gizlendi. İki kişi kadınları bularak darp etti. Kadınların bağırmaları üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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