Düzce'de kaybolan kişiden acı haber

AA 18 Mart 2021 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:05

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedenine, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz kenarında ulaşıldı.

Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisindeki belediye plaj tesislerinde deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin, dün Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tesisi mevkisi sahil kenarında eşyaları bulunan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Yiğit'e (72) ait olduğu tespit edildi.

Yiğit'in cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ereğli ilçesindeki hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktığı öğrenilen Yiğit'e ait eşyaların dün sahilde bulunması ve kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplere ihbarda bulunulmuş, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET), İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahil bölgesinde arama çalışması başlatılmıştı.

Ahmet Yiğit'in yüksek şeker hastası olduğu öğrenilmişti.