İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2021 Pazar / 1 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti
Yaşam

Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. Polis tarafından sahile güvenlik şeridi çekilirken, bölgeye bomba imha uzmanının gelmesi bekleniyor.

DHA11 Temmuz 2021 Pazar 08:25 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 08:25
ABONE OL

Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

Döngelli Plajı'nda kıyıya vuran mayın tetikleyicisi etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha uzmanlarının gelmesi de bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.