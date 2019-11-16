21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de servis midibüsüne çarpan motosiklette bulunan 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yeri kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Yetimgüler idaresindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, D-100 yolu Doğanlı köyü mevkisinde kavşakta manevra yapan C.E. yönetimindeki 81 S 1016 plakalı midibüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve araçta bulunan Ö.Ç, yola savrularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve uygulama hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Yetimgüler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yetimgülerin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, diğer yaralı Ö.Ç'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı yol kenarında bulunan bir tesisin güvenlik kamerasıca görüntülendi. Kamera görüntülerinde minibüsün kavşakta manevra yaptığı sırada arkadan gelen motosikletin hızla gelerek çarpışma anı yer alıyor.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Pazar kahvaltısı deyip geçmeyin! israf 100 milyar lirayı aştı

Pazar kahvaltısı deyip geçmeyin! israf 100 milyar lirayı aştı
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA