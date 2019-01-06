Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ercan A. idaresindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil, D-655 Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Beçi kavşağında önünde seyreden Ergün H'nin kullandığı 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Selma, Selin Nur, Doğukan ve Semih A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.