Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA 03 Temmuz 2020 Cuma 18:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 18:02

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün şehir merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şahısların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 28 gram metemfetamin, 2 adet esctasy hap, 4 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 7 şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan idari işlem uygulandı.