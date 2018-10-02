Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlayarak limana dönüyor.

Günlerini gırgır ve trol teknelerinde geçiren balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamut ve mezgit ile gülüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, avcılığın devam ettiğini belirterek, "Karadeniz'e açılan balıkçılar durumdan memnun. Zaman zaman önlerine gelen balık sürüleri, aslında onların nasibi. Bu durum limana bereket olarak yansıyor. Havaların bu şekilde devam etmesi balıkçıları daha da memnun edecektir." diye konuştu.

Karakaş, balık fiyatlarının da uygun olduğunu dile getirerek, "Balık çok olunca vatandaş da evinde ucuz balık yiyor. Tezgahlarda palamudun kilogramı 10-15 lira arasında değişiyor. Hamsinin kilogramı 10 lira, mezgit ise 20 liraya tezgahları süslüyor. Vatandaş da balıkçı da bu durumdan mutlu, inşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.