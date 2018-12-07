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Ebru Yaşar’dan anlamlı çağrı 

3N Medya bünyesine dahil olan Show Radyo ve Radyo Viva’nın lansman gecesi Dada Salon’da gerçekleşti.

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3N Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye çok sayıda ünlü isim katıldı. Yıllar sonra radyoya “Ebru Yaşar’la Yaşam” adlı programla dönen Ebru Yaşar, Kadın Hakları Günü’nü kutladı ve şunları söyledi: Daha medeni bir neslin anahtarı kadınlardır. Özellikle son yıllarda kız çocuklarımızın eğitim ve öğretimi konusunda çok ciddi adımlar attık. Bu konudaki kararlılığımızdan asla taviz vermememiz gerek. Toplumun her ferdinin bu doğrultuda sorumluluğu var. Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceksek bunun için el birliğiyle çaba göstermemiz gerekiyor. 

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