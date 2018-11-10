Ecdada saygı yürüyüşü

Tarih boyunca Anadolu’nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum’da genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla 141 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı Aziziye Tabyalarına saygı yürüyüşü düzenlendi. Tarihte ‘93 Harbi’ olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı’ndaki Aziziye Tabyalarına, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü organize edildi.

TARİH CANLANDI

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı’nda yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, tarihte olduğu gibi camilerde “Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah’ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun” çağrıları yapıldı. Binlerce vatandaş, sabah namazından sonra okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği’ne ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyalarına kadar yürüdü. Tab yada Sultan 2. Abdülhamit’in fermanı, şiirler ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Vatandaşlar Nene Hatun’un kabrini de ziyaret etti.