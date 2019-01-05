Ecdadın izinde 104. yıl 

Vatandaşların beğeniyle izlediği SOLOTÜRK uçağı, pazar günü ilçede yapılacak anma etkinliklerinde Allahuekber Dağları semalarında gösteri uçuşu yapacak.

-15’de temsili nöbet

Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri dün Sarıkamış Şehitleri için temsili nöbet tuttu. Asker kıyafeti giyen ve ellerine Türk bayrakları ile meşale alan yaklaşık 500 öğrenci, sıfırın altında 15 derecede Alisofu Şehitlik Anıtı’na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdü.