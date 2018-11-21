Ecdat mirası için ilk laboratuvar 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nce, geleneksel sanatların, ulusal ve evrensel boyutta tanınmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla projeler düzenleniyor.

EMİNE ERDOĞAN’IN HİMAYESİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında sağlanan iş birliği protokolü ile yürütülen ‘Puşide Projesi’ de bu kapsamda önemli bir yere sahip. Proje, zaman içinde yok olma tehdidi altındaki Osmanlı hanedan türbelerinde görülen Maraş işi puşidelerin (sanduka örtüleri) desen arşivlerinin hazırlanmasını, yeniden işlenmesini ve uygun görülenlerin korunmasını öngörüyor. Proje kapsamında ilk kez, aralarında Osmanlı mirasının da bulunduğu tarihi eserlerin koruma ve onarım çalışmalarını yapmak amacıyla İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde ‘Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı’ kuruldu. Taşınabilir eserleri koruyup sonraki nesillere aktarmak için kurulan ‘Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı’nın çalışmaları için Marmara Üniversitesi ile iş birliğine gidildi. Laboratuvardaki çalışmalar, Dr. Ragsana Hasanova’nın danışmanlığında alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.