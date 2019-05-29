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Ecrin’in bir numaralı zanlısı üvey amca

Samsun’da kaybolduktan 21 gün sonra ceset parçaları ve kıyafetleri bulunan Ecrin’in ölümünde aile içi ilişkiler araştırılıyor. Savcılık, baş şüpheli üvey amcanın telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

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Samsun Vezirköprü’de 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, 7 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile, kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin’e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, günlerce aradıkları küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları sonlandırdı. Ancak Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Alancık Mahallesi’nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Memurların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile de kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. 

SONRADAN BIRAKILDI

Kemikler, Ecrin’e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’a gönderildi. Bu arada kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz’a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz’ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz’ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Öte yandan ceset parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak “Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. İnsan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti, incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok” dedi.

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