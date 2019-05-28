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Ecrin’in dede ve babaannesi konuştu: Birisi aldı da getirecek diye bekliyordum

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşılmıştı. Konuyla ilgili üvey babaanne ve dedesi konuştu.

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Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de doğruladı. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Dün gece ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı. 
 

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

 
Adli tıp sonucunu beklediklerini ifade eden Ecrin’in üvey dedesi Nuri Kurnaz, “Yetkililer evin 6 kilometre ilerisinde ayakkabı, elbise ve kafatası olduğu söylediler. Ben kendim görmedim. Çok üzgünüm. Adli tıpa gönderildiğini söylediler. En kısa zamanda sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Ecrin'e ait olabileceğini söylediler. Başka birisi de çıkabilir. Bugün de savcı eşliğinde aramalar yapıldı. Ben bulunan ayakkabıyı bir kere görmüştüm. Deniz, yeni almıştı ve ışığı yanmıyor diye tamir etmeye çalışıyordu. Dün bulunan ayakkabının ışıklı olmadığını söylemişlerdi. Bugün de ışıklı olduğunu söylediler. Elbise de Ecrin’e ait olabilir. Elbisenin altı, evin önünde duruyor hala. Elbisenin onun olduğu söylenebilir. Cinayet konusunda net bir açıklama yapamıyorum” dedi
  

“BİR TANE SABİDEN NE İSTEDİNİZ?”  

 
Olayı duyduğunda çok tuhaf olduğunu ifade eden Ecrin’in üvey babaannesi Hacer Kurnaz, “Çocuğum evin önünden kayboldu. Bulunan elbiseler Ecrin’e ait. Bana da fotoğraflarını gösterdiler. Yanına gidip görmedim. Keşke gösterselerdi. Savcı eşime bulunan parçaların adli tıpa gönderildiğini söylemiş. Akşam ilk haberi aldığımızda bir tuhaf oldum. Ben böyle olmasını beklemiyordum. Birisi aldı da getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Bir tane sabiden ne istediniz? Günlük oyun oynayan bir sabiydi. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Kolumu kanadımı kırdılar. Ciğerlerimi söktüler” diye konuştu.

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