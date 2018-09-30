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Edanur'dan 27 gündür haber yok

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 27 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Edanur Yaka'dan haber alınamıyor. Abdülmecit Yaka (56), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

  • DHA
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Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde emekliliğinin ardından inşaatlarda bekçilik yapan babası Abdülmecit Yaka ile yaşayan Edanur Yaka, geçen 1 Eylül'de ortadan kayboldu. Kızını gidebileceği yerlere bakmasına rağmen bulamayan Yaka, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Sokak sokak gezerek kızını arayan Yaka, Facebook sayfasından da "15 yaşındaki kızım Edanur 27 gündür kayıp. Gören, duyan, bilgisi olan, kızımı tanıyanlar, nerede nasıl olursa olsun gören bilgi alanlardan en yakın 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını insanlık namına rica ediyorum. Yardımlarınızı bekliyorum" yazılı paylaşımda bulundu.
 
Kızından günlerdir haber alamadığı için perişan halde olduğunu belirten baba Yaka, "2 yıl önce eşim Mübeccel Yaka vefat etti. Annesinin ölümünden sonra kızım çok değişti. Geceleri ben işte olduğum sırada sabahlara kadar sokaklarda geziyordu. Alkol bağımlılığı vardı. Mahkeme kararı ile kaybolmasından süre önce tedavisi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasını sağladım. Bir süre tedavi gördükten sonra çıkmıştı. O yaştaki bir kız onca gün ne yer, ne içer, ne yapar? Hayatından endişe ediyorum" dedi.
 

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