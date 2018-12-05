‘E-Devlet’ten kütüphaneye koştuk
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, e-Devlet üzerinden kütüphanelere üyeliklerin 7 binlerden 90 binlere çıktığını belirterek “Ödünç verdiğimiz materyal sayısı da 3 milyonlardan 12 milyonlara çıktı” dedi.
Türkiye’de 2000’de basılan yeni kitap başlığı sayısının 12 bin 580 olduğunu kaydeden Turşucu, geçen yıl bu rakamın 66 bin 890’a ulaştığını belirtti. Son 15 yıl içerisinde yeni kitap sayısında gelişme olduğunu aktaran Turşucu, kişi başına düşen kitap sayısında da önemli gelişme kaydedildiğini vurguladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.