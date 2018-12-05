‘E-Devlet’ten kütüphaneye koştuk

Türkiye’de 2000’de basılan yeni kitap başlığı sayısının 12 bin 580 olduğunu kaydeden Turşucu, geçen yıl bu rakamın 66 bin 890’a ulaştığını belirtti. Son 15 yıl içerisinde yeni kitap sayısında gelişme olduğunu aktaran Turşucu, kişi başına düşen kitap sayısında da önemli gelişme kaydedildiğini vurguladı.